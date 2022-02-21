"Не отвести глаз": Жасмин в национальном костюме показала красоту родного Дербента

Жасмин. Фото: instagram.com/jasmin

Российская певица, актриса и телеведущая Жасмин растрогала подписчиков, опубликовав кадры из родного Дагестана. Она также рассказала, что доля кавказских женщин никогда не была легкой, передает NUR.KZ.

Настоящее имя Жасмин Сара. Она родилась в Дербенте в семье горских евреев. Певица является заслуженной артисткой России и Дагестана.

Приехав в родной город, Жасмин запечатлелась на фото и видео в красивом национальном костюме.

"Доля женщины на Кавказе никогда не считалась легкой, и тем больше уважения заслуживает то, с каким достоинством дагестанская женщина идет по линии своей судьбы.

Вспоминаю своих бабушек, маму, их подружек, соседок: всегда в работе, всегда идеальная чистота в доме, все умеет, и печь, и ткать, все сама, но в душе, поведением, осанкой эти женщины - настоящие княгини", - написала она в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Восхищенные фанаты оставили свои комментарии.

"Какая красивая!", "Очень атмосферно! Как картинка!", "Красотка, фото супер", "Наши бабушки с достоинством жили, сейчас редко можно встретить", "Очень говорящая фотография, с таким трепетом ты несешь этот образ", "Как вам подходит кумыкский наряд", "Настоящая женщина Дагестана", "От вас просто не отвести глаз", "Очень нежный образ", - отметили они.

Летом прошлого года певица потеряла 70-летнего отца и 90-летнюю бабушку, которые стали жертвами коронавируса. Подписчики отметили, что Жасмин наверняка нелегко возвращаться в пустой отчий дом.

"Представляю, как вам тяжело сейчас находиться в отчем доме, когда родных нет", "Что может быть роднее и теплее Родины! Жасмин - очень добрый и красивый человек, мы тоже ее любим", "Помнят вас стены древней крепости, очень трогательно", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1957123-ne-otvesti-glaz-zhasmin-v-natsionalnom-kostyume-pokazala-krasotu-rodnogo-derbenta/