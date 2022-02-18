"Невероятная женщина": Надежда Мейхер предстала перед фанатами в неожиданном образе

Надежда Мейхер. Фото: instagram.com/nadyameiher

Певица Надежда Мейхер, известная также как Грановская, рассказала, как создает реквизиты для эффектных фотосессий, одну из которых показала своим фанатам. Они восхитились ее фантазией, передает NUR.KZ.

О том, как она работает над воплощением своих идей для необычных образов, Надежда рассказала в Instagram. Здесь у нее более 360 тысяч подписчиков.

"Меня можно застать в процессе, когда я высушенные, подаренные когда-то розы приклеиваю на найденные в лесу отборные ветки и корневища. Или в строительном магазине покупающую аэрозольные краски, цепи и другие стройматериалы.

Впоследствии рождаются причудливые формы и образы, которые совместно создаем с фотографом", - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты оставили свои отзывы. Они отметили, что экс-солистка "ВИА Гры" очень креативна.

"Роскошный образ! Вам очень идет!", "Оригинально создаешь свои образы", "Это здорово, когда фантазия позволяет раскрепоститься и с головой уйти в творчество", "От этой фотосессии прям веет магическими нотками. Очень красиво и необычно", "Ваше творчество индивидуально и у вас много поклонников", "Невероятная женщина", - отметили они.

А некоторые даже предложили попробовать силы в другой сфере и стать дизайнером.

"Может вам попробовать себя в дизайне? Очень эффектно и креативно выглядит. Думаю, клиенты быстро найдутся", - гласит один из комментариев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956777-neveroyatnaya-zhenschina-nadezhda-meyher-predstala-pered-fanatami-v-neozhidannom-obraze/