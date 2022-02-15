"Королева эпатажа": Ксения Собчак предстала в образе сексуальной обольстительницы

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Известная теледива Ксения Собчак удивила подписчиков в соцсети, появившись в неожиданном образе. Деловая женщина примерила образ роковой красотки, передает NUR.KZ.

"А вы в любви - удав или кролик?" - спросила Ксения своих подписчиков в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Теледива сменила строгий костюм на платье с дерзким разрезом, обнажившим ее соблазнительные ноги. Она запечатлелась в постели в окружении белоснежных кроликов. Шокированные подписчики оставили множество отзывов к неожиданному фото.

"Фотографу пятерка!", "Хорошее фото", "Найди удава на фото", "Бесконечная круть", "Прям княжна Тараканова", "Первая классная фотка за последние сто лет вашей жизни", "Красивая", "Такая чувственная и нежная", "Королева эпатажа", "Где вторая туфля?", "Вы, конечно, удав", "Какая сексуальная", - гласят комментарии к снимку.

А накануне Собчак опубликовала фото с мужем и оригинально поздравила его с Днем влюбленных.

"Спасибо, что не Валентин, мой любимый Константин", - написала она.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям, отметив, что Константин Богомолов и Ксения Собчак - отличная пара.

"Вы для меня самая гармоничная пара из всего шоубиза. Счастья вам", "Какое фото! Такое лучезарное, столько света", "Класс! Любви! Долгой и красивой", "Любовная любовь", "Валентины обиделись", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1956241-koroleva-epatazha-kseniya-sobchak-predstala-v-obraze-seksualnoy-obolstitelnitsy/