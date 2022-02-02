"Во мне пылает огонь": Дарья Александрова взбодрила соцсети сексуальным видео без белья

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Отечественная актриса Дарья Александрова взбудоражила соцсети новым откровенным видео. Звезда представила кадры со своей фотосессии и подчеркнула, что ее муж вовсе не против такой самореализации, передает NUR.KZ.

Впечатляющие кадры представительница казахстанского шоу-бизнеса опубликовала в своем Instagram. На них Дарья сначала предстает в белом комплекте белья, а затем и вовсе снимает лиф, прикрывая грудь серебристой накидкой и руками.

"Слишком уж я стала милая на фото в Инстаграм. А я ж огонь. Во мне пылает огонь, сколько б лет мне ни было и сколько б детей я ни родила, огонь не угасает. И давно не было такого творчества, потому что просто как-то в суете семейных и беременных фотосессий забывала о себе яркой, пылающей, бомбезной", - прокомментировала Александрова горячее видео.

Пользователи соцсети поспешили с ней согласиться.

"Воу, это мамочка двоих детей", "А вы горячая штучка", "Уф-уф-уф, как жарко-то", "Мама двоих детей. Не верю, просто огонь", "Омагад, Даша! Я заново тебя влюблена", "Это просто шедевр", - восхитились поклонники.

Предвосхищая вопросы о том, как к такому видео отнесся ее супруг Сергей, Дарья прокомментировала это в Stories.

"А еще муж мой спокойно поддержал идею. Только спросил, не мужчина ли фотограф. Сергей Пасюков, спасибо тебе за свободу самовыражаться как хочется", - написала актриса.

Дарья Александрова. Кадр видео: instagram.com/dariya_aleksandrova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954123-vo-mne-pylaet-ogon-darya-aleksandrova-vzbodrila-sotsseti-seksualnym-video-bez-belya/