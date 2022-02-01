"Какая женщина!": рассказавшая о маме Лиза Арзамасова восхитила фанатов нежными фото

Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova

Актриса Лиза Арзамасова призналась, как в детстве очень хотела быть похожей на маму. Интересный рассказ очень понравился ее фанатам, как и фотографии, которые актриса разместила в соцсети, передает NUR.KZ.

Лиза поразмыслила о том, как среда влияет на сознание ребенка, и рассказала о своем детстве.

"В детстве моя "общественная среда" ограничивалась домашними. Глава "общественной среды" - мама. Телевизор мне не включали довольно долго, поэтому сегодняшней нервности от просмотра дневных политических передач и вечерних скандальных ток-шоу я не помню. Или тогда всего этого было меньше?" - написала она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Актриса призналась, что пыталась подражать свою маму и копировала манеру речи.

"У мамы в обиходе были слова, которые казались мне тогда обычными и совсем не "диковинными", как "привет/пока", хоть и произносила она их с долей иронии, но дети не понимают иронии: "Нега", "вальяж", "импозантный".

Поэтому я никак не могла понять, почему взрослые смеются, когда я говорила что-то вроде: "Не трогайте меня, я в неге" или "Мужчины, вы такие импозантные". Понятно, что из уст четырехлетней девочки это звучало, как анекдот, но я-то не шутила. Я говорила, как мама.

Потом жизнь пообтесала и маму. Она за крепким словом в карман не полезет, но недавно, поругавшись с водителем такси самыми смачными словами, она заявила: "Жизнь снова довела меня до арго", - завершила Лиза.

Подписчики прокомментировали пост актрисы. Они также оценили фотографии, которые она опубликовала.

"У вас замечательная мама, она воспитала целеустремленную, очень талантливую дочь", "Вальяжно раскинувшись в неге, задумалась Лиза о веке", "Лиза твои посты очень вдохновляют", "Хорошая бабушка у Левы", "Прекрасно выглядите, Лиза", "Какая женщина! Фото великолепные!" - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1954059-kakaya-zhenschina-rasskazavshaya-o-mame-liza-arzamasova-voshitila-fanatov-nezhnymi-foto/