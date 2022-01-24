Макпал Исабекова показала снимки из первого класса и проекта SuperStarKz

Макпал Исабекова в проекте SuperStar. Фото: instagram.com/makosya

Певица Макпал Исабекова показала по просьбе поклонников свои фотографии в разные периоды жизни. Среди них оказались снимки, сделанные в первом классе, в проекте SuperStarKz, со встречи одноклассников, в день свадьбы и другие, передает NUR.KZ.

В Instagram Макпал предложила показать любое фото из галереи телефона. В ответ пользователи соцсети озвучили связанные с этим свои желания, которые артистка и выполнила.

"Первый класс, это фото висело на доске почета в школе, и я не знаю, почему я такая серьезная, но в детстве меня редко можно было увидеть улыбающейся", - прокомментировала знаменитость свой школьный снимок.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosya

Следующим кадром стал снимок с проекта SuperStarKz. Макпал участвовала в первом сезоне проекта, который проходил в 2003-2004 годах, и заняла в нем шестое место.

Макпал Исабекова в проекте SuperStar. Фото: instagram.com/makosya

Кроме того, фанаты попросили показать фото мамы певицы.

Мама Макпал Исабековой. Фото: instagram.com/makosya

Еще одной фотографией в списке показанных стал свадебный кадр.

"У нас не было свадьбы из-за ситуации в стране, связанной с пандемией. Это фото со дня нашей регистрации. Но мы очень хотим устроить свадьбу в будущем, дай Бог! СОбрать всех родных и друзей за одним столом и от души повеселиться со всеми прилагающимися атрибутами: танцами, песнями, длинными тостами и множеством любви и радости", - прокомментировала Исабекова свой снимок.

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosya

Макпал окончила школу 20 лет назад. Она продемонстрировала фото со встречи одноклассников, а заодно предложила им снова собраться по случаю юбилея окончания учебного заведения.

Макпал Исабекова с бывшими одноклассниками. Фото: instagram.com/makosya

Фанаты также попросили любимое фото певицы с мужем. Просьбу она выполнила, но закрыла лицо супруга смайлом.

"Любимое оно, потому что он здесь типа чуть-чуть улыбается. Потому что он никогда не улыбается на фото. Он говорит: "Я не знаю, как это - улыбаться специально для фото, это неестественно и странно". А у него такая красивая улыбка, эх", - посетовала Макпал.

Макпал Исабекова с мужем. Фото: instagram.com/makosya

Она также добавила, что ее избранник - ребенок четырех национальностей.

Макпал Исабекова с мужем в кругу родных. Фото: instagram.com/makosya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952583-makpal-isabekova-pokazala-snimki-iz-pervogo-klassa-i-proekta-superstarkz/