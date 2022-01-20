"Это бомба": актрису Айым Сейтметову приняли за Ариану Гранде (фото)

Айым Сейтметова. Фото: instagram.com/aiymsm

Актриса Айым Сейтметова, находящаяся на 30 неделе беременности, рассказала, как изменилась за время своего "интересного положения". А ее новая порция ярких фотографий напомнила фанатам Ариану Гранде, передает NUR.KZ.

В своем аккаунте Instagram Айым поделилась с подписчиками ощущениями.

"Конец 30 недели. Пока прибавка в весе ровно 10 килограммов. Отеков пока нет, пока ощущения, что я тюлень, тоже нет. Появились 2-3 растяжки на животике. Хотя я целыми днями мажусь и купаюсь в маслах, кремах. Девочки, как быстро вы восстановились после родов? У меня столько вопросов в голове, но давайте по порядку", - решила она пообщаться с пользователями соцсети, выложив новое фото с необычным макияжем.

Фанатам актриса в таком виде напомнила всемирно известную певицу Ариану Гранде.

"В какой-то момент я подумала, что это Ариана", "Вы тут на Ариану Гранде стали похоже", "Боже, что за прелесть", "Это бомба", - восхитились они.

А после этого, воспользовавшись снежной погодой, Айым вместе с мужем романтично потанцевала на фоне вечернего Медео.

Подписчики, вдохновленные их нежными отношениями, поспешили осыпать пару комплиментами.

"Как классно когда с мужем в одном ритме жизни", "Завидую такой романтике", "Я тоже мечтаю о таком видео", "Как мило", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1952025-eto-bomba-beremennuyu-ayym-seytmetovu-prinyali-za-arianu-grande-foto/