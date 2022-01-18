"Возраст, который я никогда не любила": Роза Сябитова показала, как выглядела 20 лет назад (фото)

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Самая известная сваха России Роза Сябитова показала подписчикам, как выглядела 20 лет назад, и рассказала, кем работала. Она призналась, что никогда не любила тот период жизни - это был возраст постоянных сомнений и страха, передает NUR.KZ.

В своем Instagram телеведущая ударилась в воспоминания многолетней давности.

"Возраст, который я никогда не любила - от 20 до 30 лет. Возраст постоянных сомнений и страха. Бывали дни, когда мне было тяжело, а потом вдруг наступало глубокое удовлетворение. Затем опять ты на дне и расстроена, вздыхаешь и думаешь, что ты это не переживешь. Но, увидев что-нибудь веселое, смеешься, ешь что-нибудь вкусное и думаешь, что это восхитительно. И счастлива, когда видишь человека, который тебе нравится.

Эти 10 лет взлетов и падений были так утомительны и реально изнуряли. Мне оставалось только каждый раз напоминать себе, что надо постараться и у меня все получится. Получилось, и дальше (правда) стало легче!" - рассказала Роза Раифовна.

Она также дала совет всем тем, кто как раз находится в таком молодом возрасте.

"Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными: брендовые вещи на последние деньги, дорогие машины в кредит. Мы (старшее поколение в вашем возрасте) делали так же. Это называется компромиссом в такой ситуации. Когда у тебя много денег, их надо скрывать", - заявила сваха.

По мнению Сябитовой, когда у человека ничего нет, ему надо "красоваться", несмотря на свое положение. Такое утверждение она назвала житейской мудростью.

"И хотя мне тоже не нравится, как устроен этот мир, но он такой. Можем ли мы, взрослые, осуждать детей за эти глупости, когда сами участвовали в создании такого мира?" - резюмировала знаменитость.

В комментариях подписчики задались вопросом, чем занималась Сябитова в том возрасте, в котором она изображена на фото.

"В это время я работала программистом в министерстве внешних экономических связей в вычислительном центре. Я сначала устроилась туда работать и параллельно училась на вечернем в МИЭМ", - рассказала сваха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1951751-vozrast-kotoryy-ya-nikogda-ne-lyubila-roza-syabitova-pokazala-kak-vyglyadela-20-let-nazad-foto/