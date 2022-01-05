"Денег навалом": Стриженова в бикини возмутила подписчиков заграничным отдыхом на море (видео)

Екатерина Стриженова. Фото: instagram.com/strizhenovae

Российская телеведущая Екатерина Стриженова похвасталась своим отдыхом на море, который стал для нее самой сюрпризом. Подписчики знаменитости возмутились тем фактом, что журналистка, в отличие от них, может себе позволить подобные путешествия, передает NUR.KZ.

О своих внезапных сборах и вылете Стриженова рассказала в Instagram.

"У тебя час на сборы, возьми купальник, едем в аэропорт - новогодний сюрприз! И вот я попала из зимы в лето. Если вас раздражают отдыхающие, просто не смотрите. Для остальных шум океана и хороших каникул!" - написала телеведущая.

На кадрах она позирует у моря в бикини, подчеркивающем ее пышную грудь. В руках у Екатерины книга.

Пользователи соцсети в своих комментариях разделились на два лагеря. Одни посчитали, что журналистка заслужила отдых тяжелой работой и пожелали ей приятного времяпрепровождения, а другие задались вопросом, откуда у телеведущей есть возможность путешествовать за рубеж.

"Вот это, я понимаю, сюрприз. Отличного отдыха!", "Блин! Как круто! Всем желаю таких слов: "Собирайся, это сюрприз и бери купальник!", "Хороший пример для тех кто сидит на диване и ноет. Хорошего отдыха и настроения, молодец!", "Красавица", - написали фанаты.

"Нас не раздражают отдыхающие, нам непонятно, как одним за их работу платят по полмиллиона, а другим за более тяжелый труд х**н да маленько", "Красиво жить не запретишь, если денег навалом. А у нас их нет. Отдыхайте, а потом нам лапшу вешайте с экрана", "Пир во время чумы", - высказались недовольные подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949895-deneg-navalom-strizhenova-v-bikini-vozmutila-podpischikov-zagranichnym-otdyhom-na-more-video/