Ксения Собчак запустила флешмоб, показав себя на фото утром 1 января

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак выложила в соцсети свое фото без фильтров, снятое утром 1 января после празднования Нового года. Ее подписчики начали делать так же, что и породило запуск флешмоба с хэштегом.

Фотография появилась 1 января в Stories на официальной странице Собчак в Instagram. На снимке Ксения лежит в постели, накрывшись одеялом, с не смытым макияжем.

"Без фильтров утром 1-го тебе *****", - подписала фотографию ведущая.

Подписчики оценили открытость Собчак и начали присоединяться к своеобразному флешмобу, публикуя свои утренние фотографии после праздников, а также делая репосты фото в свои Stories.

Участницы флешмоба даже придумали собственный хэштег - #1январябезфильтров. Некоторые из снимков Ксения также начала выставлять на своей странице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949623-kseniya-sobchak-zapustila-fleshmob-pokazav-sebya-na-foto-utrom-1-yanvarya/