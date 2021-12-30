"Шанс простить, сделать лучше": Динара Бактыбаева порассуждала о смысле Нового года

Динара Бактыбаева. Фото: instagram.com/dika_strai, instagram.com/eleukenovvv

Актриса Динара Бактыбаева опубликовала несколько теплых семейных снимков. Она также поразмышляла о смысле Нового года - по ее мнению, он состоит в том, чтобы получить еще один шанс, передает NUR.KZ.

Семейные кадры Динара выложила в своем Instagram.

"В этом смысл Нового года — получить еще один шанс, шанс простить. Сделать лучше, сделать больше, дать больше, сильнее любить и не волноваться о том, что было бы, а воспринимать жизнь такой, как она есть", - написала актриса.

"Та самая атмосфера волшебства теряется с возрастом", - думала я, но, оборачиваясь назад и вспоминая каждое празднование, ловлю себя на мысли, что нет, никуда это волшебство не делось - оно было всегда и неважно, как и где я праздновала Новый год! Мы ведь привыкли ставить сверхожидания, свернадежды, но давайте наслаждаться здесь и сейчас, давайте сами создавать себе настроение и то самое волшебство.

Кто как не мы? Особенно, когда у тебя уже у самого детишки. Вот тут сказка в наших с вами руках!" - высказалась также она.

Поклонники артистки признались, что ее снимки вызвали в них умиление.

"Красивая парочка", "Про любоff", "Как он смотрит", "Добрая пара", "Ну вообще, ваниль какая", "Милые и красивые, люблю вас!" - написали они, сравнив супругов с легендарными Кыз Жибек и Толегеном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949369-shans-prostit-sdelat-luchshe-dinara-baktybaeva-porassuzhdala-o-smysle-novogo-goda/