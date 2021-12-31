"Горячая штучка": звезда сериала "СашаТаня" сверкнула пышной грудью в глубоком декольте

Алина Ланина. Фото: instagram.com/alilanina

Российская актриса Алина Ланина вызвала восторг фанатов чувственными фотографиями. Поклонники не поскупились на комплименты, увидев актрису в платье с глубоким декольте, передает NUR.KZ.

Звезда сериалов "Кухня" и "СашаТаня" Алина Ланина на своей страничке в Instagram рассказала историю появления Снегурочки.

"К своим 30-ти с хвостиком узнала, что Снегурочка изначально никак не была связана с Дедом Морозом и Новым годом. Она была персонажем народной сказки о сделанной из снега девочке Снегурке, которая ожила", - написала актриса (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.).

Ланина отметила, что день рождения Снегурочка отмечает весной.

"Только у нашего Деда Мороза есть такая "дочка-внучка". В других странах детей поздравляют Санта, Коледа... Снегурочка - еще одно наше достояние. Красотка", - восхитилась Алина.

Однако внимание подписчиков больше привлекли чувственные снимки актрисы. Из-за них многие не дочитали текст.

"Красавица!", "Какая прелесть", "С наступающим, красоточка!", "Шикарные глаза", "Я бы хотел такую Снегурочку", "Все твои фото прекрасны для меня, Алина", "Снегурочка на фото просто потрясающая!", "Очень-очень горячая штучка", "Вы обворожительны", "Самая красивая актриса", "Из-за фоток не смог прочитать текст", "Романтика и страсть", - отметили они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949279-goryachaya-shtuchka-zvezda-seriala-sashatanya-sverknula-pyshnoy-grudyu-v-glubokom-dekolte/