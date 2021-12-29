"Волшебные": Динара Бактыбаева поделилась теплой семейной фотосессией

Динара Бактыбаева с мужем и дочерью. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева, известная по ролям в фильмах "Құдалар", "Каникулы off-line 2", подвела итоги года. Она также поделилась в соцсети нежной семейной фотосессией, передает NUR.KZ.

Динара Бактыбаева уже готова составить план на год грядущий.

"Новогодние мы. В этом году… села за руль, поскакала рысью (пока что), дочитала Homo Sapiens, четыре раза летали в Ату, круто отпраздновали первый годик Аяки, загорали в Турции и Актау, забабахала челку, отснялась в тизере будущего проекта, отгуляли на долгожданной свадьбе друзей, сделала вакцину… и что же еще, а да, много-много готовила!

Спасибо, 2021! Пора составлять план на 2022 год. С наступающим, друзья! P.S. последняя фотка огнище, да?" - написала Динара в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои отзывы под теплыми семейными снимками.

"Очень красивые️, с наступающим самую красивую семью", "Аяна лапочка", "Как Кыз Жибек и Толеген", "Аяка тут вообще милая", "Как на папу похожа", "Вы так похожи друг на друга", "Доча на вас не похожа, копия папы", "Последняя фотка топ", "Будьте счастливы", "Волшебные", "Хочу, чтобы моя будущая жена была похожа на вас", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949156-volshebnye-dinara-baktybaeva-podelilas-teploy-semeynoy-fotosessiey/