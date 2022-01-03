19-летняя дочь Кейт Мосс снялась в откровенной рекламе люксового бренда

Лила Мосс. Фото: Getty Images/ Karwai Tang / Contributor

19-летняя дочь известной модели Кейт Мосс снялась в рекламе люксового бренда. Лила стала новым лицом Ermanno Scervino. Девушка снялась в откровенной фотосессии для компании.

Фото дочери Мосс появились в официальном Instagram модного бренда. Лила позировала в одежде новой коллекции Ermanno Scervino сезона весна-лето 2022 года.

Девушка показала несколько образов, первый - в вязаном кроп-топе бежевого цвета и коричневых мини-шортах с мехом. На другой фотографии девушка запечатлена в черном бюстгальтере и кружевных брюках-карго.

Пользователи оценили работу Лилы, отметив, что она так же красива и талантлива, как мать.

"Красотка", "Вылитая мать", "Какая же красивая и натуральная", "Лучшая Лила", - писали комментаторы.

На своей странице Лила тоже часто радует поклонников интересными снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1949100-19-letnyaya-doch-keyt-moss-snyalas-v-otkrovennoy-reklame-lyuksovogo-brenda/