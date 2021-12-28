"Царица степей": Динара Сатжан на "троне Абылай-хана" привела в восторг поклонников (фото)

Динара Сатжан. Фото: instagram.com/dinarasatzhan

Отечественная телеведущая Динара Сатжан опубликовала свое фото, где она сидит на "троне". Поклонники назвали ее "царицей степей", передает NUR.KZ.

Сатжан отправилась отдохнуть в Боровое, где устроила себе мини-фотосессию на поляне Абылай-хана. Телеведущая села на так называемый трон, украшенный множеством оружия. На руку она посадила беркута, а сама укрылась шкурой животного на манер правителей прошлых эпох.

Фото появилось на странице Динары в Instagram. В своем посте знаменитость высказалась о казахстанских зимах, сравнив их с европейскими.

"В Италии мне предложили криотерапию - лечение холодом. Это когда тело охлаждается до трех минут сверхнизкими температурами до 70-ти градусов. Итальянцы говорят, что эта процедура активирует все ресурсы организма. Одновременно начинают работать иммунная, эндокринная и терморегуляционная системы.

Пока врач восторженно мне описывал эффект от криотерапии, я мысленно перенеслась в наши зимы. Скрипучий мороз. Снежные бураны. А ведь мы это даже не ценим, еще и бесплатно! В общем, не зря я каждую зиму езжу с семьей в Боровое. Во-первых, воздух там лечебный, а зимой - так вдвойне. Еще и омолаживающий эффект получается!" - порассуждала Сатжан.

Она отметила, что нужно пригласить европейцев зимой в Боровое. Поклонников ее фото очаровало.

"Вам очень идет!", "Царица степей", "Ах, какая женщина. Красавица", "Моя муза", "Ни дать ни взять царица Томирис!" - пришли в восторг подписчики.

А незадолго до этого Динара опубликовала снимок из Антальи, на котором она одета в легкий сарафан.

"Боже, какой профиль", "Девушка-лето", "Какая фигурка точеная. Платье - шик тоже", "Динара, ты сексуальная мммм", - восхитились фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948938-tsaritsa-stepey-dinara-satzhan-na-trone-abylay-hana-privela-v-vostorg-poklonnikov-foto/