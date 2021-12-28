"Уймись, женщина!": 47-летнюю Судзиловскую распекли за фото для мужского журнала

Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Российская актриса Олеся Судзиловская продемонстрировала отличную фигуру, опубликовав новое фото в соцсети. Артистка отметила, что осталась довольна фотосессией для мужского журнала. Однако не всем подписчикам это пришлось по душе, передает NUR.KZ.

Актриса решила подвести итоги года и отметила, что лучшей считает фотосессию для мужского журнала.

"Спасибо этому году за большое количество интересной работы! Напишу об этом. Для начала - о фотосъемках. Эта для журнала MAXIM Russia - однозначно одна из лучших, возможно, и не только в этом году! Спасибо большое за талант съемочной группе!" - написала Олеся (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Фанаты оставили свои теплые отзывы.

"Бесподобная", "Ох, малышка", "Просто слов нет, какая же вы красивая", "Вы супермодель", "Спасибо вам за такую красоту", "Вот для этого стоило жить", "Очень смело!", "Вот это подарок к праздникам", "Классная работа над собой! Браво!", "О, Мадонна", "Мужчины, наверное, просто подпрыгивают", - отметили они.

Но некоторые подписчики посчитали, что актриса поступает слишком смело.

"Уймись, женщина! Уж не девушка давно", "Фильтры - страшная сила", "Неужели такое может вызывать чувство красоты? Странно", "А в 20 стеснялась такой фотосессии?", "Во все тяжкие не бросайтесь, вы же артистка, а не модель. Можно и в красивом платье или брючках показать свою фигуру! Имидж свой теряете!" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948845-uymis-zhenschina-47-letnyuyu-sudzilovskuyu-raspekli-za-foto-dlya-muzhskogo-zhurnala/