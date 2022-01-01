"Хочу плакать от твоей красоты": 56-летняя Элизабет Херли взволновала фанатов глубоким декольте

Элизабет Херли. Фото: instagram.com/elizabethhurley1

56-летняя актриса Элизабет Херли снялась в платье с глубоким декольте. Откровенный наряд взволновал подписчиков знаменитости.

Херли выложила фото в своем Instagram. Актриса позировала в ярко-розовом сверкающем платье длины мини с глубоким декольте, частично обнажающим грудь звезды, и высокими разрезами на бедрах.

Элизабет поздравила своих подписчиков с католическим Рождеством. В ответ фолловеры тоже написали теплые слова своей любимице.

Многие обратили внимание на внешний вид голливудской знаменитости. Поклонники удивляются, как Херли удается сохранять свою красоту, подчеркивая, что даже в 56-лет она может конкурировать с молодыми красотками.

"Ты великолепна! Я тебя обожаю!", "Невероятно красивая женщина", "Какой наряд! Я не могу оторвать от тебя глаз", "У тебя идеальная фигура! Я хочу плакать от твоей красоты", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948717-hochu-plakat-ot-tvoey-krasoty-56-letnyaya-elizabet-herli-vzvolnovala-fanatov-glubokim-dekolte/