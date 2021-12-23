"Афродита 21 века, моя королева": мать Асель Аскар поразила всех красотой и молодостью (фото)

Асель Аскар с матерью. Фото: instagram.com/assel.askar

Актриса Асель Аскар написала вдохновляющий пост, адресованный своей матери. В нем знаменитость очень трогательно поздравила родительницу с 57-летием, назвав ее Афродитой 21-го века и своей королевой. Поклонники звезды, увидевшие их совместное фото, не смогли скрыть восхищения молодостью и красотой именинницы, передает NUR.KZ.

Трогающий сердца пост появился в Instagram Асель.

"С днем рождения, моя королева. Ты прекрасна, мам! Ты пример! Ты муза! Ты сама нежность! Ты воплощение красоты и благородства! Кто бы тебя ни встретил, с кем бы ты ни поговорила, влюбляется в тебя с первого взгляда! Ты украшение любого мероприятия, ты вдохновляешь быть красивой, ты учишь любить себя, ты сама легкость и женственность!

Хочу быть похожей на тебя! Ты мой кумир! Я рада, что когда-то выбрала именно тебя! Люблю тебя! Тебе всего 57 лет. Твоя жизнь только начинается. Ты молода и перспективна! Твори и создавай красоту вокруг себя", - обратилась актриса к матери.

Знаменитость отметила, что такие женщины "оставляют за собой историю", о таких "пишут книги, снимают фильмы, слагают мифы".

"Ты Афродита 21 века! Будь здорова, счастлива и просто радуй нас своей улыбкой и согревай своим теплом!" - добавила Асель.

Между тем, пользователи соцсети были шокированы тем, как молодо именинница выглядит в свои 57 лет.

"Мама у тебя, конечно, огонь", "Как будто сестра", "Слишком красивые", "Аселя, мама у вас шикарна", "Как две сестры!", "Я аж влюбилась", "У такой мамы, конечно, родится такая красотка", - выразили они свой восторг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1948048-afrodita-21-veka-moya-koroleva-mat-asel-askar-porazila-vseh-krasotoy-i-molodostyu-foto/