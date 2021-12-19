"В 52 выглядит лучше, чем я в 18": Дженнифер Энистон снялась в белье для обложки журнала

Дженнифер Энистон. Фото: Getty Images/ Mike Windle / Staff

Известная американская актриса Дженнифер Энистон снялась для популярного журнала The Hollywood Reporter . Звезда "Друзей" попала на обложку.

Кадрами фотосессии Энистон поделались в своем Instagram. 52-летняя актриса предстала перед читателями в нескольких образах.

На первом фото она позирует c распущенными волосами в белом бюстгальтере и брюках свободного кроя.

На другом кадре актриса предстала в черном платье с полупрозрачной юбкой.

Также Энистон снялась в джинсах и черной водолазке.

Фотографии актрисы для популярного журнала собрали за несколько дней около 3 млн лайков и сотни тысяч комментариев. Фанаты удивляются, как Дженнифер удается не стареть.

"И ей 52 года, дорогие друзья! Выглядит лучше, чем я в свои 18 лет", "Это сногсшибательно", "Вау, у меня даже телефон выпал из рук", "Истинное воплощение красоты и нежности", - написали фанаты Энистон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1946705-v-52-vyglyadit-luchshe-chem-ya-v-18-dzhennifer-eniston-snyalas-v-bele-dlya-oblozhki-zhurnala/