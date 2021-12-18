Российскую "королеву TikTok" сравнили с Кайли Дженнер

Известная российская блогерша Дина Саева, которую прозвали "королевой TikTok", поделилась откровенными фотографиями в Сети. Многие подписчики тиктокерши отметили, что она похожа на Кайли Дженнер.
Фотографии появились в Instagram Дины. 22-летняя знаменитость снялась в общественном туалете в белом лонгсливе и кожаных облегающих лосинах черного цвета, которые подчеркнули формы тиктокерши.
По словам подписчиков, с новой прической Дина стала похожа на одну из сестер Кардашьян.
"С этим цветом на Кайли похожа"," Кайли и Кендалл в одном человеке", "Я сначала подумал, что это Кайли", "Вторая Кайли Дженнер", "Косишь под Кайли", - отметили подписчики.
Некоторые пользователи попросили Дину не жаловаться, что после публикации подобных фото ее будут критиковать за чересчур откровенные позы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945856-rossiyskuyu-korolevu-tiktok-sravnili-s-kayli-dzhenner/