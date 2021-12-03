Ксению Собчак в необычном образе сравнили с Юлией Тимошенко и Марфушей из сказки

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Ксения Собчак предстала перед поклонниками в необычном для себя и них образе - с косой на голове. Пользователи соцсети сравнили журналистку с Юлией Тимошенко и Марфушей из сказки "Морозко", передает NUR.KZ.

Фотографии с новым имиджем Собчак выложила на своей странице в Instagram.

"Как вам образ? Я русская, со мной коса! Все подробности завтра, но самая идеальная совместимость - на последнем фото", - загадочно написала Ксения.

Образы телеведущей нередко подвергаются острой критике пользователями соцсети - многие не считают Собчак эталоном стиля. Так и случилось и на этот раз. Некоторым подписчикам Ксения напомнила героиню сказки "Морозко" Марфушу или политика Юлию Тимошенко.

"Марфуша из сказки "Морозко", "А-ля Юля Тимошенко", "Опа. А шея-то старенькая. Ну видно, что уже не 20", "В это декольте надо что-то положить, сейчас там бродят тени", "А что, вся русскость заключается в косе и красном цвете? Да и Тимошенко на русский образ не тянет", "Тимошенко тихо курит в сторонке", "Это Мартиросян в красном?", "Хала на голове, при том совершенно иного цвета - это провал Карл, парикмахера уволить", "Похожи на Юлию Тимошенко, только улучшенная версия", - прямо высказались комментаторы.

Впрочем, саму Ксению такие выпады не задели - она заявила, что на вечере была музой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1945214-kseniyu-sobchak-v-neobychnom-obraze-sravnili-s-yuliey-timoshenko-i-marfushey-iz-skazki-foto/