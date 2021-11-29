"Сама элегантность": 72-летняя Пугачева в образе Лагерфельда произвела фурор

Алла Пугачева. Фото: instagram.com/igorgulyaevofficial

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вызвала восхищение фанатов, появившись в модном стильном наряде. Известный дизайнер и кутюрье Игорь Гуляев отметил, что лучшего стилиста для артистки, чем сама Пугачева, не сыскать, передает NUR.KZ.

На страничке Игоря Гуляева в Instagram появилось новое видео с Примадонной.

"Каждый раз убеждаюсь, что лучший стилист Аллы Борисовны Пугачевой - сама Пугачева", - написал он (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Эффектный лук Пугачевой вызвал восторг у ее фанатов и звездных коллег - Шоты Горгадзе, Глафиры Тархановой, Дениса Клявера, Аллы Духовой и других.

Подписчики Гуляева осыпали артистку комплиментами.

"Огонь", "Как современно, просто, актуально, настоящая звезда", "Роскошная", "Боже, ну какая красота", "Какая же Алла молодец, настоящая женщина, всегда ухожена, красиво одета", "Вы лучшая! У меня складывается впечатление, что с годами вы только хорошеете", "Обалдеть", "Какая прелесть", "Сама элегантность", "Невероятная космическая красота и стиль", "Последняя королева в нашей стране", "Похожа на Карла Лагерфельда по стилю", - написали они.

Дизайнер не мог не внести свою лепту в образ Пугачевой.

"От себя добавил немного и образ заиграл по-новому", - отметил Гуляев.

Супруг Аллы Борисовны, Максим Галкин, заявил, что Примадонна отправилась на шоппинг.

"Алла сегодня по магазинам, вот зашла к Игорю Гуляеву. Благодаря соцсетям знаешь, где жена", - сострил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944394-sama-elegantnost-72-letnyaya-pugacheva-v-obraze-lagerfelda-proizvela-furor/