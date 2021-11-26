"Чертовски хороша": пышная грудь Водонаевой едва уместилась в нижнем белье

Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva

Российская телеведущая, журналист и блогер Алена Водонаева появилась в смелом образе. Она показала пышную грудь в нижнем белье и вызвала восторг фоловеров, передает NUR.KZ.

Экс-участница "Дома-2" умеет удивлять фанатов эпатажными образами.

"Мне не нужна твоя романтика. Я в нее уже играла", - написала Алена в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Водонаева появилась на публике в светлых джинсах и распахнутой белой рубашке, под которой пестреет яркое нижнее белье. Образ дополнили строгие очки и ярко-красная сумочка, волосы телеведущая собрала в высокий хвост.

Пышная грудь Алены впечатлила фолловеров. Они оставили свои восторженные отзывы. Но не остались в стороне и хейтеры.

"Что, так тоже можно ходить?", "Алена, настоящий огонь", "Хороша, чертовски хороша", "Лифчик под туфельки", "Шикарная Алена", "Склоняю голову перед ее Величеством", "Два лифака, в чем прикол? Недавно орала, что не не хочет большую грудь и уменьшает", "Смелый образ",

"Обувь отпад", "Хорошее начало пятницы", "Красиво сказала", "Шикарная", "Горяча", "Стервочка", "Зрелость", "Почему на полу сто баксов валяются?" - гласят комментарии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1944052-chertovski-horosha-pyshnaya-grud-vodonaevoy-edva-umestilas-v-nizhnem-bele/