"Такие ноги надо целовать": Кошкина обнажила прелести в легком платье с разрезом

Яна Кошкина. Фото: instagram.com/yana_koshkina_official

Российская актриса Яна Кошкина порадовала фанатов волнующим снимком. Яна продемонстрировала стройные ноги в смелом разрезе и восхитила фолловеров, которые рассыпались в комплиментах. А кое-кто заметил, что 31-летней Кошкиной пора замуж, передает NUR.KZ.

"Добро пожаловать на съемки нового сезона шоу "Однажды в России"! Ну не сказка ли?" - написала Яна Кошкина в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики прокомментировали пост Яны. Они восхитились эффектной актрисой, но нашлись и критикующие. А некоторые посоветовали Кошкиной выйти замуж и родить детей, чтобы узнать, что такое настоящая сказка.

"Сказка то, что вы там украшаете своим участием это шоу", "Ангел", "Как всегда прекрасна!", "Я подумала, что это самолет и шторка, откуда выходит стюардесса", "Давно не было вас видно, о богиня", "Девочка-сказка, девочка-мечта. Попадая в ее сети, пропадаешь навсегда", "Яна, ты красотка",

"Твоя улыбка просто потрясающая, у тебя очень красивые ноги, такие ноги, как твои, надо целовать", "Очаровательная", "У Кошкиной ножки, и она, и они красивые", "Ммм, какая секси леди!", "Ян, силикон из ушей еще не вытекает?", "Яночка, замуж надо и детей, вот вам сказка будет", "Пора красотке замуж", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1943846-takie-nogi-nado-tselovat-koshkina-obnazhila-prelesti-v-legkom-plate-s-vysokim-razrezom/