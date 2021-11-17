Участник One Direction запустил гендерно-нейтральный косметический бренд

Гарри Стайлс. Фото: Youtube/Billboard

Британский музыкант и актер Гарри Стайлс запустил собственный бренд гендерно-нейтральной косметики, передает CNN.

Артист сообщил об этом фанатам, опубликовав в соцсетях рекламные снимки с подписью "Найди то, что тебе нравится". Его собственный бренд косметики для всех полов будет носить название Pleasing. К слову, все продукты будут веганскими, то есть без ингредиентов животного происхождения в составе.

В продажу пока поступят четыре вида лака для ногтей, шариковая сыворотка "два в одном" для кожи вокруг глаз и губ, а также сыворотка для лица. Сайт, где осуществляются продажи, уже запущен.

Цены на товары варьируются от 20 до 75 долларов (от 8,6 тыс. до более 32 тыс.). Поставки уже начнутся в ноябре.

"Я не хотел создавать продукты, которые будут маскировать людей, я хотел, чтобы они выделялись, чтобы чувствовали себя красивыми", - сказал сам Стайлс в пресс-релизе.

Музыкант и актер сообщил, что в будущем бренд запустит в продажу и другие продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942623-uchastnik-one-direction-zapustil-genderno-neytralnyy-kosmeticheskiy-brend/