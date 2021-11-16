"Продлил жене молодость": Галкин похвастался стройными ногами Пугачевой в дерзком мини (фото)

Максим Галкин и Алла Пугачева: instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин с нескрываемым обожанием относится к своей любимой супруге Алле Пугачевой. Артист нередко публикует фотографии Примадонны, чем несказанно радует публику. На днях он разместил в блоге снимок, который произвел настоящий фурор.

15 ноября Максим Галкин решил поделиться новым фото. Он запечатлелся с женой в холле замка у больших панорамных окон. Юморист был в джинсах и джемпере песочного цвета.

А вот Примадонна нарядилась в черное мини-платье, которое выгодно подчеркнуло ее стройные ноги на устойчивых каблуках. Образ был продуман до мелочей, даже прическа выглядит совершенно.

По словам поклонников, Алла Борисовна выглядит просто божественно. Идеальный макияж, стройные ноги, прическа - волосок к волоску.

Как известно, Алла Пугачева в этом году отпраздновала свое 72-летие. Многие отметили, что певица с возрастом стала только привлекательней.

Более того, она смогла похудеть, а так как артистка всегда следила за модой, ее образы зачастую выглядят современно. Алла Борисовна не боится подчеркивать достоинства фигуры. При этом она знает, что за мини-юбки ее могут осудить, но это не влияет на ее выбор.

"Как красиво выглядит любовь", "Поздравляю вас с этим замечательным днем! Счастья вам, здоровья и чтобы еще много-много лет вместе. Вы невероятные, на вас держится моя вера в любовь с 2008 года. Пусть над вашим замком всегда будет светло и ясно",

"Максим, вы такой молодец. Продлеваете молодость супруге", "Любовь творит чудеса", "Красивая и достойная пара", "Супруга куколка", "Алла Борисовна выглядит моложе", - гласят комментарии пользователей (орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942379-prodlil-zhene-molodost-galkin-pokazal-nezemnoy-krasoty-pugachevu-v-derzkom-mini/