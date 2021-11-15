В парике и чулках: супруг Ксении Собчак вызвал оторопь своим видом (фото)

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: instagram.com/konbog75

Пока телеведущая Ксения Собчак наслаждается пляжным отдыхом в ОАЭ, ее супруг приковывает к себе внимание зрителей. На днях Константин Богомолов появился на людях, надев парик, чулки, платье и туфли на каблуке, чем привел многих в замешательство.

На днях режиссер Константин Богомолов внезапно для всех вышел на сцену в женском обличье. Дело произошло в Театре Наций во время постановки "На всякого мудреца".

Впрочем, публика уже начала привыкать, что каждый показ эпатажного Богомолова не оставляет никого равнодушным, вызывая либо дикий восторг, либо шок и оторопь.

Константин Богомолов. Скриншот: instagram.com/konbog75

Однако на сей раз режиссер превзошел себя. Супруг Ксении Собчак появился перед зрителями в парике, чулках, платье и туфлях на каблуках.

"Сегодня и более никогда сыграю Турусину", - оставил Богомолов загадочное послание на своей странице в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим.ред.)

По информации российских изданий, ранее он отобрал эту роль у Марины Зудиной и отдал Игорю Миркурбанову.

Увиденное вызвало неоднозначную реакцию публики. Одни поддержали Богомолова в его идейности и креативности, другие осудили за "неуместный эпатаж".

"Вперед! Будет очень забавно! Только чтобы Островский не поднялся с кресла у Малого театра и не пришел в зал. Это очень опасно ! Вероятно, он это сделает", "Это было прекрасно",

"Было остро, типичная манерная Рублевская шарма", "Было огненно", "Не стоило так коверкать прекрасный спектакль своим появлением", "Какой-то дикий и неуместный эпатаж", - отреагировали пользователи.

Стоит отметить, что театралы видели Богомолова и не в неглиже. Однажды он вышел перед публикой в "костюме Адама", прикрывая интимные места газетой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1942180-v-parike-i-chulkah-suprug-ksenii-sobchak-vyzval-otorop-svoim-vidom/