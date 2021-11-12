"Настоящая казашка": фото Ляйли Султанкызы в национальном стиле украсит обложку журнала

Ляйля Султанкызы. Фото: instagram.com/sultankyzy

Продюсер, телеведущая и заслуженный деятель Казахстана Ляйля Султанкызы порадовала фанатов новой фотосессией в национальном стиле. Она отметила, что один из снимков появится на обложке отечественного журнала, передает NUR.KZ.

Изумрудный велюровый камзол с расписными орнаментами, головной убор с совиными перьями, затейливые национальные украшения и, конечно же, благородный белый скакун - новая фотосессия Ляйли Султанкызы бесспорно пришлась по душе ее подписчикам.

Телеведущая попросила определиться с выбором фотоснимка на обложку журнала.

Поклонники отметили, что национальная одежда к лицу Ляйле Султанкызы и все опубликованные фотографии несомненно хороши.

Однако эстеты заметили, что локация для съемок могла быть поэффектнее. А наиболее внимательные разглядели на Ляйле открытую обувь, которая, по их мнению, портит образ.

"Очень нежные и красивые фотографии", "Третья фотография самая красивая", "Было бы лучше, если на заднем фоне была не солома, а деревья или водопад", "Все фотографии замечательные", "Обувь надо было надеть закрытую", "Настоящая казашка", "Пусть будет побольше у нас таких достойных казашек", - написали они.

Единицы решили, что 43-летней теледиве такие фотосессии ни к чему.

"Женщине ни к чему", "Первая фотография немного старит, мне не понравилось", "Вы модель или журналистка?" - написали комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941920-nastoyaschaya-kazashka-foto-lyayli-sultankyzy-v-natsionalnom-stile-ukrasit-oblozhku-zhurnala/