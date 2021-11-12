"Почему везде голая?": блогерша попала под раздачу за экстремальные фото в стрингах

Надин Серовски. Фото: instagram.com/nadin_serovski

Популярная российская блогерша с многомиллионной аудиторией в Instagram поделилась впечатляющими снимками. Надежда Серова, известная под ником Надин Серовски, попала в объектив камеры, держась за край отвесной скалы, передает NUR.KZ.

Блогерша опубликовала эффектные фотографии из Бразилии.

"Не повторяйте третье фото вниз головой, это опасно! Я знаю, не все одобрят, кто-то пожурит меня (особенно мой дед). Это экстрим!!! Да, но я на сто процентов подготовлена, плюс уверена в своих силах и была подстрахована, так что не ругайтесь, если что.

А вы как думали? Надюшка оставит вас без щекочущих нервы кадров? Я еще не то могу", - отметила она (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Подписчики оставили свои комментарии. Многие узнали это место близ Рио-де-Жанейро. Кадры здесь получаются очень эффектными. На самом деле расстояние между уступом и землей составляет около метра.

"До сих пор сердце замирает, как вижу тебя вниз головой над обрывом", "Красиво, но думаю, многие знают, что тут нет опасности", "Орел и решка" рассекретили это место, там внизу камни", "А обязательно в стрингах фоткаться?", "Зачем делать монтаж? Видно же, что зарисовка", "Обязательно в трусах нужно было это делать? Круто, конечно, но можно было и одеться", "Почему везде голая", "Не самый лучший пример для многих. Особенно подростков", - написали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941856-pochemu-vezde-golaya-blogersha-popala-pod-razdachu-za-ekstremalnye-foto-v-stringah/