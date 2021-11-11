Голливудский актер Кристофер Уокен уничтожил работу художника Бэнкси

Кадр из эпизода сериала "Нарушители": Evening Standard

Голливудский актер закрасил граффити анонимного художника Бэнкси, передает Evening Standard.

Это случилось на съемках заключительного эпизода сериала "Нарушители". В первом сезоне проекта группа осужденных за различные нарушения в качестве наказания ремонтирует здание старого заброшенного театра в Бристоле в Англии.

К слову, режиссер "Нарушителей" Стивен Мерчант, а также сам Бэнкси - уроженцы Бристоля.

В заключительной серии герой Кристофера Уокена закрашивает граффити, изображающее крысу с подписанным сверху именем самого художника Бэнкси.

"Мы можем подтвердить, что художественное произведение в конце "Нарушителей" было нарисовано самим Бэнкси, и что Кристофер Уокен закрасил его во время съемок этой сцены, в конечном итоге уничтожив его", - сказал представитель проекта.

Отмечается, что произведение искусства было специально создано уличным художником для съемок сцены.

Напомним, наполовину уничтоженную картину Бэнкси продали за рекордные 21 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1941721-gollivudskiy-akter-kristofer-uoken-unichtozhil-rabotu-hudozhnika-benksi/