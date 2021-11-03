"Жгучая красотка": 47-летняя Олеся Судзиловская оголила грудь для мужского журнала

Олеся Судзиловская. Фото: instagram.com/olesya_sudzilovskaya

Российская актриса Олеся Судзиловская вызвала восторг фанатов новыми снимками. Стройная фигура и длинные ноги знаменитости стали предметом восхищения подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

47-летняя Олеся Судзиловская поделилась горячими фотографиями, которые были сделаны для мужского журнала.

"Москва в тумане. Страна в локдауне. Мир в ограничениях. Но это не страшит наши горячие сердца! Да будет любовь! Фотосессия для журнала MAXIM Russia", - написала Олеся в Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены - прим. ред.)

Поклонники и звездные коллеги не поскупились на комплименты.

"Королева", "Горячо", "Красотка, Олеся! Наша гордость кинематографа", "Олеся, шикарно выглядишь", "Восхищен вашей красотой! Какая стройная фигура! Просто жгучая красотка!", "Всегда радуете глаз", "Огненная дива", "Потрясающее фото и энергетика!!! Браво!!!", "Блеск", "Полный туман в голове от красоты!" - написали они.

Сама актриса отметила, что очень довольна результатом фотосессии.

"Вся наша команда, редакция, съемочная группа гордятся этой работой. Многие признались, что это лучшая фотосессия среди их работ. У меня теперь так точно одна из самых "вкусных" визуально, дорого выглядящих, стильных, снятых с удовольствием и полюбившихся! Работа над телом "налицо"!" - заявила она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940298-zhguchaya-krasotka-47-letnyaya-olesya-sudzilovskaya-ogolila-grud-dlya-muzhskogo-zhurnala/