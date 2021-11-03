Опять все напоказ: 58-летняя Деми Мур пришла в лифчике на красную дорожку

Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

В нью-йоркском Музее современного искусства на днях состоялась церемония вручения премий журнала The Wall Street Journal Magazine — WSJ Innovator Awards 2021. Ежегодно эта награда присуждается знаменитостям, добившимся успехов в области моды, искусства, музыки, литературы, спорта. В качестве гостей вечера были приглашены многие звезды, в том числе голливудская актриса Деми Мур.

58-летняя Деми стала одной из самых эффектных участниц церемонии. Знаменитость вышла на красную дорожку в головокружительном бархатном брючном костюме от Fendi.

Максимально глубокое декольте позволяло продемонстрировать черный бюстгальтер и впечатляющий бюст звезды.

Наряд Деми был настолько нескромным, что ей удалось затмить даже всегдашнюю возмутительницу спокойствия Ким Кардашьян.

Свежими кадрами с церемонии Мур поделилась на своей странице в Instagram. Поклонники и коллеги пришли в восторг от увиденного. Пользователи одарили красотку красноречивыми комплиментами в комментариях.

Однако некоторые не удержались и отметили, что Деми "вновь взялась за старое".

"Опять все напоказ", "Смело", "Деми как всегда зажигает", - пишут фолловеры.

Многие отметили, что 58-летняя знаменитость своих позиций еще не сдала. В свои годы Деми выглядет превосходно и регулярно делится новыми эффектными фотосессиями.

Довольно часто Деми публикует снимки со своими любимыми дочками от Брюса Уиллиса. Фанаты отмечаются, что девушки очень похожи на своих звездных родителей.

Деми Мур, фильмы с участием которой пользовались популярностью у зрителей с середины 1980-х, в 1997 году сделала перерыв в карьере, чтобы заняться воспитанием детей.

После 2000-х периодически выходили фильмы с ее участием, но публику больше интересовала личная жизнь Деми, которая вышла замуж за Эштона Кутчера.

Деми Мур рано начала карьеру, чтобы уйти из неблагополучной семьи. Биологического отца она не знала, а мать несколько раз полиция арестовывала за вождение в нетрезвом состоянии и попытку поджога.

Деми — сокращенный вариант имени Деметрия. Актрисе неоднократно доводилось опровергать слухи о том, что мать придумала ее имя, увидев шампунь в супермаркете.

В 16 лет она решила стать моделью, и первый гонорар потратила на коррекцию груди. В 18 лет Деми и музыкант Фредди Мур поженились. После развода она оставила его фамилию. С 19 лет начала сниматься в кино.

В ее фильмографии более 60 работ. Фильмы с Деми Мур становились популярными не только благодаря хорошим сценариям, но и талантливой актерской игре.

Ранее 58-летняя Деми Мур снялась в купальнике со своими тремя дочерьми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/1940277-58-letnyaya-demi-mur-prishla-v-lifchike-na-vruchenie-modnoy-premii/