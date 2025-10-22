Кентал исполнил свой хит по-новому (видео)

Казахстанский исполнитель Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, исполнил кавер на песню из своего репертуара "Dalida". Поклонники его творчества дали свою оценку, передает NUR.KZ.

"Dalida (East). Кавер на себя считается кавером?" - спросил Кентал своих подписчиков в Instagram и добавил хештег "как красиво, Кентал".

Певец в арабском наряде исполнил свою песню на новый лад. Поклонники тут же оценили новинку. Многие блеснули своим чувством юмора.

"Можно на самого себя в суд подать за авторские права, и выиграть его", "В Египте был получается", "Можно еще "Сладкий яд", кавер на самого себя", "Ну что за взгляд", "Очень красиво", "Нет, оригинал лучше", "Кайф", "Здорово, брат", - написали комментаторы в Сети.

