Кентал исполнил свой хит по-новому (видео)
Опубликовано:
Казахстанский исполнитель Талгат Кенжебулатов, известный как Кентал, исполнил кавер на песню из своего репертуара "Dalida". Поклонники его творчества дали свою оценку, передает NUR.KZ.
"Dalida (East). Кавер на себя считается кавером?" - спросил Кентал своих подписчиков в Instagram и добавил хештег "как красиво, Кентал".
Певец в арабском наряде исполнил свою песню на новый лад. Поклонники тут же оценили новинку. Многие блеснули своим чувством юмора.
"Можно на самого себя в суд подать за авторские права, и выиграть его", "В Египте был получается", "Можно еще "Сладкий яд", кавер на самого себя", "Ну что за взгляд", "Очень красиво", "Нет, оригинал лучше", "Кайф", "Здорово, брат", - написали комментаторы в Сети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2300220-kental-ispolnil-svoy-hit-po-novomu-video/
