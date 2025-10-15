Макпал Исабекова и Диас Аблаев сообщили о скором выходе совместной песни о любви

Отечественные артисты Макпал Исабекова и Диас Аблаев представили отрывок из новой романтической песни. Фанаты отметили, что с нетерпением ждут премьеру, передает NUR.KZ.

Макпал и Диас исполнили песню на казахском языке.

"Oiymdasyn 24.10", - лаконично подписали исполнители новое видео.

На нем артисты поют, находясь в чаще леса. Красивая природа и отличный дуэт навеяли романтическое настроение. Песня переводится с казахского "Ты в моих мыслях". Премьера состоится через неделю.

"Прекрасный дуэт", "Очень жду релиз, еще с того отрывка так понравилась песня", "С возвращением", "Как же я обожаю Макпал", "Диас!", "Красивый дуэт", "Здорово", "Ждем с нетерпением", "Какой Диас красавчик", "Супер", "Красивые", - отреагировали фанаты творчества Макпал и Диаса.

