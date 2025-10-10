"Девочки, не ссорьтесь": в Сети обсудили недопонимание Кудрявцевой и Гузеевой

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Шоубиз
      Провели подряд дней с нами

      "Девочки, не ссорьтесь": в Сети обсудили недопонимание Кудрявцевой и Гузеевой

      Опубликовано:

      Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева
      Лариса Гузеева и Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_/leratv

      Лера Кудрявцева ответила на пост актрисы Ларисы Гузеевой, который звезда "Жестокого романса" написала в соцсети после выпуска программы "Звезды сошлись", посвященного артистам, ставшими жертвами мошенников, передает NUR.KZ.

      В телепередаче было упомянуто имя актрисы, которая тоже, как было сказано в эфире, стала жертвой обмана. Это не понравилось Гузеевой. Телеведущая написала пост, где обратилась к Кудрявцевой.

      "Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива!

      Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила что все это — издержки популярности. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира.

      И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир", - отметила актриса.

      Кудрявцева не стала молчать и ответила Гузеевой.

      "Время сложное… многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат… Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом.

      Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И как прежде так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная… А я… что я… вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", - заявила она в своем блоге Instagram.

      "Девочки, не ссорьтесь, вы классные", "Ничего не понятно, но очень интересно", "Лера забыла Ларису пригласить на эфир. Лариса ответила. Лера тоже", "Вчера специально смотрела этот выпуск. Одно непонятно!!! Лариса не знала, что станет звездой передачи? Как это может быть!", "Странная переписка через Инстаграм, неужели лично нельзя поговорить?" - отметили пользователи соцсети.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.