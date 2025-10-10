"Девочки, не ссорьтесь": в Сети обсудили недопонимание Кудрявцевой и Гузеевой

Лера Кудрявцева ответила на пост актрисы Ларисы Гузеевой, который звезда "Жестокого романса" написала в соцсети после выпуска программы "Звезды сошлись", посвященного артистам, ставшими жертвами мошенников, передает NUR.KZ.

В телепередаче было упомянуто имя актрисы, которая тоже, как было сказано в эфире, стала жертвой обмана. Это не понравилось Гузеевой. Телеведущая написала пост, где обратилась к Кудрявцевой.

"Лерочка, посмотрела твою программу о мошенниках, тревожусь о твоем ментальном здоровье. Мне очень приятно, что ты сделала меня героем передачи, но беспокоюсь за тебя, ты стала забывчива!

Ведь накануне в Болгарии ты лично меня поддерживала, говорила что все это — издержки популярности. Дорогая, ты забыла предупредить меня о записи эфира.

И запамятовала рассказать зрителю, что и сама Сереже Домогацкому — не чужой человек. Ужасная рассеянность! Здоровья тебе, моя хорошая. Надеюсь, все наладится, и когда будет разговор о порядочности — ты не забудешь пригласить меня в эфир", - отметила актриса.

Кудрявцева не стала молчать и ответила Гузеевой.

"Время сложное… многие не справляются. Сбоят, ломаются, глючат… Я держусь, братцы. И за себя… и за свою подругу Ларису, с которой каждое лето в обнимку под звездным небом.

Ларис, ты там отходи, а я подежурю. И как прежде так и сегодня скажу: ты классная, удивительная и мощная… А я… что я… вкалываю, огребаю, по мере сил помогаю", - заявила она в своем блоге Instagram.

"Девочки, не ссорьтесь, вы классные", "Ничего не понятно, но очень интересно", "Лера забыла Ларису пригласить на эфир. Лариса ответила. Лера тоже", "Вчера специально смотрела этот выпуск. Одно непонятно!!! Лариса не знала, что станет звездой передачи? Как это может быть!", "Странная переписка через Инстаграм, неужели лично нельзя поговорить?" - отметили пользователи соцсети.

