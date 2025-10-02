Клип на новую песню Крутого и Николаева обсудили в Сети

Вышел новый клип на песню "Благоверная" Игоря Крутого и Игоря Николаева. Супруга Николаева Юля Проскурякова, которая была главной героиней клипа, сообщила об этом в соцсети, передает NUR.KZ.

Юля Проскурякова восхитилась клипом на новую песню Крутого и Николаева.

"Два гения написали прекрасную песню и подарили ее нам с вами, дорогие девочки, женщины! Спасибо!" - написала она.

Певица также поблагодарила режиссера Евгения Курицына и всех, кто был причастен к созданию романтического клипа, в котором снялась вместе с супругом.

"Николаев лучший. Каждая песня - шедевр", "Юленька, вы красавица! Этот клип про вас! Про ваши чувства! Пусть у песни "Благоверная" будет счастливая судьба", "Прекрасное произведение. Нежность и любовь", "Обожаю вашу пару", "Такой теплый клип", "Завораживает", - пишут в Сети.

Однако не обошлось без "ложки дегтя".

"Не понравилось, слово какое-то "благоверная", аж слух режет", "По- моему, слово "благоверная" портит текст песни, смысл коверкается. Вместо "благоверная" лучше бы "любимая", "Грустненько очень", - высказались комментаторы.

