Бурак Озчивит показал, как его встретили казахстанские фанаты в Актау
Опубликовано:
Турецкий киноактер Бурак Озчивит, звезда сериалов "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Основание: Осман", прилетел в Казахстан для участия в кинофестивале стран Тюркского мира "Қорқыт ата", передает NUR.KZ.
Бурак Озчивит не в первый раз посещает Казахстан. На этот раз он прилетел в Актау для участия в кинофестивале под названием "Қорқыт ата" и стал его хедлайнером.
Фестиваль проводится у нас впервые, ранее он был в Стамбуле, Бурсе, Шуше и Анау. В Актау мероприятие стартовало 1 октября и продлится до 4 октября.
Звезда "Великолепного века" показал в соцсети, как его встретили местные фанаты, когда он прошелся по красной дорожке. Люди были восхищены встречей с ним и выкрикивали его имя, пытаясь получить автограф и увидеть любимую кинозвезду поближе.
Бурак одаривал казахстанских фанатов широкой улыбкой, приветствовал их и не скрывал своей радости от встречи с ними. Он уделил внимание даже самым маленьким поклонникам, которые пришли на открытие кинофестиваля, оно состоялось накануне вечером перед Домом дружбы.
Сегодня, 2 октября, должна состояться встреча с турецким актером, на ней фолловеры смогут задать ему свои вопросы.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2292861-burak-ozchivit-pokazal-kak-ego-vstretili-kazahstanskie-fanaty-v-aktau-foto-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах