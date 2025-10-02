Бурак Озчивит показал, как его встретили казахстанские фанаты в Актау

Турецкий киноактер Бурак Озчивит, звезда сериалов "Великолепный век", "Королек — птичка певчая", "Основание: Осман", прилетел в Казахстан для участия в кинофестивале стран Тюркского мира "Қорқыт ата", передает NUR.KZ.

Бурак Озчивит не в первый раз посещает Казахстан. На этот раз он прилетел в Актау для участия в кинофестивале под названием "Қорқыт ата" и стал его хедлайнером.

Фестиваль проводится у нас впервые, ранее он был в Стамбуле, Бурсе, Шуше и Анау. В Актау мероприятие стартовало 1 октября и продлится до 4 октября.

Звезда "Великолепного века" показал в соцсети, как его встретили местные фанаты, когда он прошелся по красной дорожке. Люди были восхищены встречей с ним и выкрикивали его имя, пытаясь получить автограф и увидеть любимую кинозвезду поближе.

Бурак одаривал казахстанских фанатов широкой улыбкой, приветствовал их и не скрывал своей радости от встречи с ними. Он уделил внимание даже самым маленьким поклонникам, которые пришли на открытие кинофестиваля, оно состоялось накануне вечером перед Домом дружбы.

Сегодня, 2 октября, должна состояться встреча с турецким актером, на ней фолловеры смогут задать ему свои вопросы.

