"Не отстаем от Джей Ло": Танец Нурбуллина и Say Mo обсудили в соцсети

Нурболат Абдуллин, известный как Нурбуллин, а также Молдир Есембек, выступающая под сценическим псевдонимом Say Mo, зажгли в Almaty Arena. Их танец обсудили в соцсети, передает NUR.KZ.

Совместный номер артистов появился в соцсети. На концерте Нурболата в Almaty Arena певица Say Mo была в числе приглашенных гостей вечера.

Нурболат исполнил свой хитовый трек "Сен қорқақсың", а Say Mo зажигательно станцевала под него, не отставал от нее и сам Нурбуллин.

Их номер вызвал восторг зала и фанатов в Instagram. Назым Абидьдина, Индира Едильбаева, Гульнур Оразымбетова и другие представители шоу-бизнеса также оставили свои реакции на видео.

"Танцуй пока молодой", "Не отстаем от Джей Ло", "Ну наконец-то шоу появились у нас", "Вот это и есть шоу! Мощь", "Неповторимый и креативный дуэт, поэтому так бурно обсуждают. Да, была на концерте! На сегодня самый лучший во всех смыслах", - написали в соцсети.

Однако некоторым не понравился такой творческий тандем.

"Одного Нурболата было бы достаточно", "Вообще друг другу не подходят, у них и слушатели разные", "Если честно - не в тему", - высказались комментаторы.

