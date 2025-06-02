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Теплыми фото с Бибигуль Тулегеновой порадовала пользователей Казнета Зарина Алтынбаева

Опубликовано:

Зарина Алтынбаева
Зарина Алтынбаева. Фото: instagram.com/zarina_altynbayeva

Оперная дива Зарина Алтынбаева показала в соцсети фото с легендарной певицей, народной артисткой СССР Бибигуль Тулегеновой - вместе они провели воскресный вечер, передает NUR.KZ.

"Вместе с "казахским соловьем". Теплый воскресный вечер вместе с нашей Бибигуль Ахметовной Тулегеновой и близкими членами семьи. Всем мира и добра!" - написала Зарина Алтынбаева.

Теплые фото растрогали Казнет. Пользователи пожелали легендарной певице крепкого здоровья и долгих лет жизни.

"Доброго здоровья и много-много радостных дней дорогой Бибигуль Ахметовне", "Наша любимая Бибигуль Ахметовна. Живите долго и счастливо. Димаш говорил на фан-встрече, что Бибигуль Ахметовна немного приболела и мы желаем ей крепкого здоровья и пусть у нее все будет хорошо", "Зарина, спасибо вам за такую дружбу, за такую любовь, за фото для нас", - отметили подписчики.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2251524-teplymi-foto-s-bibigul-tulegenovoy-poradovala-polzovateley-kazneta-zarina-altynbaeva/