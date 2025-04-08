Зрители решают, какие песни прозвучат: оригинальный концерт даст Sadraddin в Алматы

1 мая в Almaty Arena состоится Red Bull Jukebox - первый в Казахстане концерт, в котором публика управляет шоу, с участием Sadraddin. Почему артист с самым узнаваемым голосом Казахстана решился на концерт, который может пойти не по плану?

1 мая в Almaty Arena состоится событие, которого ждали - даже не зная, что ждут. Red Bull Jukebox - первый в Казахстане концерт, в котором публика управляет шоу. Артист выбирает путь вместе со слушателем. И если у кого-то дрогнет голос - пусть это будет у микрофона, а не в зале.

"Если выберут рок - будет рок. Я не знаю, каким будет этот концерт. И, честно говоря, это самое интересное", - говорит Sadraddin. В его голосе нет пафоса - только искреннее предвкушение. Он уже стоял перед тридцатью тысячами человек на Центральном стадионе. Уже выходил на сцену с мыслью: "Назад пути нет". Но сейчас - нечто другое. "Jukebox - это как если бы ты прыгал и не знал, приземлишься ли в воду или в облако. И все равно прыгаешь".

Концерт, где зрители решают, какие песни прозвучат, в каком жанре и как именно будут выглядеть сцена и артист, - звучит как риск. Но Sadraddin к риску готов. Потому что именно через нестабильность рождается честность.

Sadraddin. Фото: Руслан Тагаев

"Есть песни, которые я до сих пор не выпустил. Они как дневник. Прямо очень личные. И в то же время - я знаю, что они когда-то нужны будут не только мне", - говорит он. Одна из таких -"Ант". Вторая - "Айға қарап". Первая - о честности перед собой. Вторая - о любви, которая приходит тихо. "Эти песни я мог бы петь бесконечно. Они - как разговор с кем-то, кто наконец слушает".

Мы говорим о жанрах. О возможности спеть поп-трек в стиле рока или ритм-н-блюза. Он улыбается. "Главное - чтобы в этом была эмоция. Я не гонюсь за чистотой жанра. Мне важно, чтобы сердце билось так, как у слушателя". И если публика решит услышать балладу в панковском ритме - он примет вызов.

Sadraddin не называет себя экспериментатором. Но он точно не боится делать шаг в сторону. "Я не люблю терять контроль. Но иногда, чтобы стать лучше, нужно выпустить руль. Вот Jukebox - это такой момент".

Sadraddin. Фото: Руслан Тагаев

На этом концерте все возможно. Даже выйти на сцену вместе с артистом - нужно только принять участие в конкурсе. "Я бы хотел, чтобы кто-то из зала вышел и почувствовал: да, это тоже мой вечер. Не просто "я смотрю концерт", а "я часть его".

Red Bull Jukebox уже проходил в США, Японии, Европе. Теперь - Казахстан. И впервые такому шоу откроется артист, который привык не играть, а говорить честно. "Я хочу, чтобы зритель ушёл с концерта и подумал: "Меня услышали".

Sadraddin говорит просто, без громких слов. Но в этой простоте - сила. Как и в его музыке. Она не требует объяснений. Она работает, когда ты выключаешь свет и просто слушаешь.

Sadraddin. Фото: Руслан Тагаев

1 мая. Almaty Arena. Red Bull Jukebox. Концерт, который пишется не по сценарию - а по сердцу. Твоему и его.

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