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"Ты не одна": Макпал Исабекова довела до слез фанатов новым клипом, который посвятила женщинам

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Макпал Исабекова
Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская исполнительница Макпал Исабекова выпустила клип на песню "Жылайсың бекер", в котором подняла актуальную тему домашнего насилия, передает NUR.KZ.

Макпал посвятила клип всем женщинам, столкнувшимся с насилием. Это не просто клип, а история о боли, страхе и преодолении, своеобразная исповедь женщин, которые долгое время молчали.

Певица доносит до зрительниц, что нужно верить в себя, делать выбор в пользу своей жизни и поддерживать друг друга, говорит о том, как важен путь к внутренней свободе и силе.

"Подруге, старшей сестре, сестренке. Только женщина может понять женщину, а также стать защитой и опорой. Ты не одна", - написала Макпал.

Клип, режиссером которого выступил Данияр Амангельдиев, уже вышел на YouTube-канале певицы. Главная героиня, роль которой исполнила Замира Саидова, долгое время терпит абьюзивные отношения, испытывает страх и отчаяние, но наконец решает освободиться от этих оков и выбирает себя.

За короткое время клип набрал свыше 2 тысяч просмотров. В комментариях отмечают, что Макпал подняла актуальную социальную тему. Фанаты были рады возвращению певицы к творчеству после декрета.

"Столько боли", "Ничего не стоит твоих слез в этой жизни", "До слез, прям в сердечко. Нужная тема поднята в клипе", "Очень классный клип и песня, разрыдалась, спасибо Макпал, с возвращением", "Просто мурашки по телу каждую секунду! Нереально сильное видео и песня", "Ваш голос шикарен", "Как больно, что приходится такую тему поднимать, но правильный посыл даете, уходить надо с тех мест, где тебя бьют, не ценят, не любят", - пишут пользователи Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2228690-ty-ne-odna-makpal-isabekova-dovela-do-slez-fanatov-novym-klipom-kotoryy-posvyatila-zhenshchinam/