Димаш Кудайберген покажет совместную работу со звездным композитором
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Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представляет свою первую работу с двукратным обладателем премии "Грэмми", всемирно известным продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым.
Маэстро Афанасьев сотрудничал со звездами мировой сцены - Уитни Хьюстон, Барбарой Стрейзанд, Мэрайей Кэри, Селин Дион, Ларой Фабиан, Рикки Мартином, Леоной Льюис, Savage Garden - и стал автором и продюсером культовых песен:
- I’m Your Baby Tonight - Уитни Хьюстон;
- Without You, Dreamlover - Мэрайя Кэри;
- Bleeding Love - Леона Льюис;
- She Bangs - Рикки Мартин;
- Crash and Burn - Savage Garden;
- A New Day Has Come - Селин Дион;
- You’re Not From Here - Лара Фабиан;
- My Heart Will Go On - Селин Дион.
Он также работал над саундтреками к фильмам и мультфильмам: "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Геркулес", "Телохранитель".
Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша - Love's Not Over Yet.
Премьера - 7 марта на всех музыкальных платформах.
Музыкальное видео - на YouTube-канале Димаша.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2225537-dimash-kudaybergen-pokazhet-sovmestnuyu-rabotu-so-zvezdnym-kompozitorom/