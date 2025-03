Димаш Кудайберген покажет совместную работу со звездным композитором

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представляет свою первую работу с двукратным обладателем премии "Грэмми", всемирно известным продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым.

Маэстро Афанасьев сотрудничал со звездами мировой сцены - Уитни Хьюстон, Барбарой Стрейзанд, Мэрайей Кэри, Селин Дион, Ларой Фабиан, Рикки Мартином, Леоной Льюис, Savage Garden - и стал автором и продюсером культовых песен:

I’m Your Baby Tonight - Уитни Хьюстон;

Without You, Dreamlover - Мэрайя Кэри;

Bleeding Love - Леона Льюис;

She Bangs - Рикки Мартин;

Crash and Burn - Savage Garden;

A New Day Has Come - Селин Дион;

You’re Not From Here - Лара Фабиан;

My Heart Will Go On - Селин Дион.

Он также работал над саундтреками к фильмам и мультфильмам: "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Геркулес", "Телохранитель".

Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша - Love's Not Over Yet.

Премьера - 7 марта на всех музыкальных платформах.

Музыкальное видео - на YouTube-канале Димаша.