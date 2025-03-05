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Димаш Кудайберген покажет совместную работу со звездным композитором

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Казахстанский певец Димаш Кудайберген
Димаш Кудайберген. Фото: Instagram.com/kudaibergenov.dimash

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген представляет свою первую работу с двукратным обладателем премии "Грэмми", всемирно известным продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым.

Маэстро Афанасьев сотрудничал со звездами мировой сцены - Уитни Хьюстон, Барбарой Стрейзанд, Мэрайей Кэри, Селин Дион, Ларой Фабиан, Рикки Мартином, Леоной Льюис, Savage Garden - и стал автором и продюсером культовых песен:

  • I’m Your Baby Tonight - Уитни Хьюстон;
  • Without You, Dreamlover - Мэрайя Кэри;
  • Bleeding Love - Леона Льюис;
  • She Bangs - Рикки Мартин;
  • Crash and Burn - Savage Garden;
  • A New Day Has Come - Селин Дион;
  • You’re Not From Here - Лара Фабиан;
  • My Heart Will Go On - Селин Дион.

Он также работал над саундтреками к фильмам и мультфильмам: "Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Геркулес", "Телохранитель".

Под его руководством международная команда авторов представляет новую песню Димаша - Love's Not Over Yet.

Премьера - 7 марта на всех музыкальных платформах.

Музыкальное видео - на YouTube-канале Димаша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2225537-dimash-kudaybergen-pokazhet-sovmestnuyu-rabotu-so-zvezdnym-kompozitorom/