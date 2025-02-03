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Бейонсе впервые получила "Грэмми" за лучший альбом. О ее победе объявили пожарные Лос-Анджелеса

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Бейонсе на вручении "Грэмми"
Бейонсе на вручении "Грэмми". Фото: Sonja Flemming / CBS via Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения премии "Грэмми". Бейонсе впервые получила награду в категории "лучший альбом" за пластинку Cowboy Carter. Из-за пожаров в регионе церемония прошла скромнее, чем обычно.

Бейонсе наконец-то получила "Грэмми" за "лучший альбом"

Американская певица Бейонсе получила премию "Грэмми" в категории "лучший альбом" за свою кантри-пластинку Cowboy Carter.

В результате кантри-пластинка Cowboy Carter обошла альбомы Тейлор Свифт, Билли Айлиш, Charli XCX и других коллег по сцене.

"Прошло много-много лет, - сказала она, принимая награду. - Я надеюсь, что мы продолжим двигаться вперед, открывая новые двери".

Cowboy Carter также был признан лучшим кантри-альбомом в ходе 67-й церемонии вручения наград, которая прошла в центре Лос-Анджелеса.

Судя по выражению лица Бейонсе и ее супруга, рэпера Jay-Z, в момент объявления, победа в этой категории стала для них полной неожиданностью.

"Вау, я действительно не ожидала этого", - сказала певица, получая награду из рук Тейлор Свифт.

Лучшим новым артистом назвали певицу Чаппелл Рон, Charli XCX получила награды и за альбом (Brat), и за песню Von Dutch с него, а Сабрине Карпентер досталась статуэтка за песню Espresso.

Среди других лауреатов "Грэмми" оказались легендарные Beatles - спустя 55 лет после распада группы. Now And Then, песня, собранная из демо-записей Джона Леннона при помощи машинного обучения, была признана "лучшим рок-исполнением". Награду принял сын Джона Леннона Шон.

"Я люблю тебя, ЛА"

Песня Texas Hold 'Em с альбома Бейонсе Cowboy Carter также была номинирована в категории "лучшая запись года", но проиграла композиции Кендрика Ламара Not Like Us. Хит рэпера победил во всех пяти номинациях, в которых он был представлен.

"Мы посвятим эту награду городу", - сказал Кендрик Ламар, перечислив несколько районов Лос-Анджелеса, пострадавших от пожаров.

Другие артисты тоже отдали дань городу.

Билли Айлиш завершила свое выступление (она спела Birds Of A Feather) словами "Я люблю тебя, ЛА".

Леди Гага и Бруно Марс исполнили песню California Dreamin' коллектива The Mamas & Papas и посвятили ее работникам экстренных служб, которые помогали справиться с последствиями пожаров.

В этом году из-за пожаров в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии провели довольно скромно, без шумных вечеринок, которые обычно ее сопровождают.

Объявлять о победе Бейонсе в категории "лучший альбом" вышли сотрудники пожарного управления Лос-Анджелеса, которым стоя аплодировали несколько минут.

Пожарные Лос-Анджелеса на церемонии "Грэмми"
Пожарные Лос-Анджелеса на церемонии "Грэмми". Фото: Sonja Flemming / CBS via Getty Images

"В условиях беспрецедентной пожарной обстановки их самоотверженные действия были просто вдохновляющими, - сказал со сцены глава управления Энтони Марроне. - Наши искренние соболезнования и молитвы обращены ко всем семьям, потерявшим близких, друзей и соседей, а также всем, кто потерял дома, бизнес и оказался вынужденным переселенцем".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2217510-beyonse-vpervye-poluchila-gremmi-za-luchshiy-albom-o-ee-pobede-obyavili-pozharnye-los-andzhelesa/

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