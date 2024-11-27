Димаш Кудайберген показал уникальные кадры природы Казахстана в новом клипе (видео)

Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген выпустил новый музыкальный клип на песню "Киелі мекенім", посвященный красотам природы нашей страны, передает NUR.KZ.

"В клипе мы попытались передать уникальные природные ландшафты и богатую культуру Казахстана. Я уверен, что Казахстан станет центром притяжения для путешественников со всего мира", – написал Димаш, анонсируя новую музыкальную работу.

Поклонники творчества казахстанского артиста с разных уголков планеты отметили, что им захотелось посетить нашу страну после просмотра видео.

"Казахстан словно рай на земле. Димаш, давай больше концертов на родине, чтобы мы могли туда приехать", "Моя мечта – побывать в Казахстане. Так красиво", "Казахстан впечатляет. Природа – это настоящее сокровище, которое следует беречь и защищать. Очень хочется снова приехать в Казахстан", – гласят комментарии.