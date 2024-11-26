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"Камера - моя любовь с детства": Фариза Ескермес вспомнила яркие моменты этой осени

Опубликовано:

Фариза Ескермес
Фариза Ескермес. Фото: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса, звезда сериала "Мошенники" и фильма "Нурикамал", вспомнила, какими событиями была наполнена эта осень. Фото она разместила в соцсети , передает NUR.KZ.

Фариза отметила, что это была самая насыщенная осень. Ни дня не прошло без съемок.

"Камера - это моя любовь с детства. Камера - мой лучший друг, она живой организм, который дает мне невероятный драйв, кайф и уверенность. Ох, знал бы тогда Жозеф Нисефор, скольким людям он изменит судьбы, изобретая первую камеру.

Представьте себе, буквально 150-200 лет назад люди могли передать происходящее только через рисунок, и то, если художник в настроении...

А сейчас, жизнь миллиардов людей связана с камерой, и моя жизнь в том числе. Играть перед камерой - это не просто профессия, а большая любовь. Съемки, съемки. Пусть они будут в моей жизни всегда", - отметила она.

Фанаты отметили, что Фариза не только талантлива, но и красива.

"После фильма "Нурикамал" я ваша фанатка", "Очень идет мейк, но без - вообще лапушка такая, редкой красоты", "Красотка", "Интересно, какой будет вторая часть фильма "Дастур", - написали в соцсети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2192501-kamera-moya-lyubov-s-detstva-fariza-eskermes-vspomnila-yarkie-momenty-etoy-oseni/

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