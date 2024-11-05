"Нестареющий актер": Беркут показал видео с Олегом Меньшиковым

Казахстанский исполнитель Айбек Жансеитов, известный как Беркут, разместил видео с Олегом Меньшиковым, советским и российским актером театра и кино, передает NUR.KZ.

На видео Беркут и Меньшиков находятся в аэропорту. Оба они смотрят в камеру и улыбаются. Казахстанский певец пожелал народному артисту России, звезде фильмов "Покровские ворота", "Кавказский пленник", здоровья, счастья и всего наилучшего, а также доброго пути.

"Нестареющий, всегда молодой артист, актер Олег Меньшиков. Я - в жаркую страну, а он - не знаю, куда", - отметил Беркут.

"Хороший замечательный актер, всем успехов", "Да, годы берут свое, но Олег-ага, молодец", "Красавцы", - написали в соцсети.

В своем блоге в Instagram Меньшиков показал, как прошли его гастроли в Алматы. Судя по фото, актер успел побывать на Шымбулаке и насладиться красотой и величием алматинских гор.

Сторис Олега Меньшикова. Скрин: instagram.com/olegmenshikov.ru