74-летняя Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом (видео)

74-летняя российская и советская певица Надежда Бабкина, народная артистка России спела в дуэте с роботом, чем удивила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Это случилось! Наш дуэт с роботом Арди состоялся! 10-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур официально открыт!" - написала Надежда Бабкина.

Певица и робот исполнили в дуэте песню о Родине. Пользователи соцсети разделились во мнениях - одни восхитились результатом технического прогресса, другие не оценили такого новшества.

"А может, лучше талантливого ребенка взять для дуэта, он продвинется, и нам приятно!", "Скоро люди станут совсем не нужны", "Браво!!! Фантастика", "Таки дожили… думали только в фантастических фильмах это видели, друзья, занавес", "Жутко смотреть", "Есть плюсы - роботам платить не надо по 5 миллионов за одну песню на концертах", - гласят комментарии в Сети.