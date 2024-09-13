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74-летняя Надежда Бабкина спела в дуэте с роботом (видео)

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Надежда Бабкина
Надежда Бабкина. Фото: instagram.com/ngbabkina

74-летняя российская и советская певица Надежда Бабкина, народная артистка России спела в дуэте с роботом, чем удивила своих подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

"Это случилось! Наш дуэт с роботом Арди состоялся! 10-й Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур официально открыт!" - написала Надежда Бабкина.

Певица и робот исполнили в дуэте песню о Родине. Пользователи соцсети разделились во мнениях - одни восхитились результатом технического прогресса, другие не оценили такого новшества.

"А может, лучше талантливого ребенка взять для дуэта, он продвинется, и нам приятно!", "Скоро люди станут совсем не нужны", "Браво!!! Фантастика", "Таки дожили… думали только в фантастических фильмах это видели, друзья, занавес", "Жутко смотреть", "Есть плюсы - роботам платить не надо по 5 миллионов за одну песню на концертах", - гласят комментарии в Сети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2160934-74-letnyaya-nadezhda-babkina-spela-v-duete-s-robotom-video/

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