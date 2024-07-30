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Макпал Жунусова показала в Сети редкие архивные кадры с Розой Рымбаевой

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Макпал Жунусова в 1982 году
Макпал Жунусова в 1982 году. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова показала в соцсети редкое архивное видео, на котором запечатлена ее коллега - легендарная певица Роза Рымбаева, передает NUR.KZ.

На архивном видео народная артистка Казахстана и известная певица Роза Рымбаева зажигательно исполняет песню под названием "Қайран жастық" в окружении красивых танцующих девушек. Настроение у всех приподнятое, ведь в песне поется о молодости и задоре.

По-видимому, это кадры, снятые под Новый год, поскольку здесь присутствуют новогодние атрибуты - мишура и бенгальские огни. В кругу танцующих можно увидеть и саму Макпал Жунусову, выложившую редкое видео с коллегой в сторис.

Не так давно Макпал Жунусова растрогала Казнет теплыми кадрами с мамой и дочерью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2142003-makpal-zhunusova-pokazala-v-seti-redkie-arhivnye-kadry-s-rozoy-rymbaevoy/

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