Макпал Жунусова показала в Сети редкие архивные кадры с Розой Рымбаевой

Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова показала в соцсети редкое архивное видео, на котором запечатлена ее коллега - легендарная певица Роза Рымбаева, передает NUR.KZ.

На архивном видео народная артистка Казахстана и известная певица Роза Рымбаева зажигательно исполняет песню под названием "Қайран жастық" в окружении красивых танцующих девушек. Настроение у всех приподнятое, ведь в песне поется о молодости и задоре.

По-видимому, это кадры, снятые под Новый год, поскольку здесь присутствуют новогодние атрибуты - мишура и бенгальские огни. В кругу танцующих можно увидеть и саму Макпал Жунусову, выложившую редкое видео с коллегой в сторис.

Не так давно Макпал Жунусова растрогала Казнет теплыми кадрами с мамой и дочерью.