Макпал Жунусова показала в Сети редкие архивные кадры с Розой Рымбаевой
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Народная артистка Казахстана Макпал Жунусова показала в соцсети редкое архивное видео, на котором запечатлена ее коллега - легендарная певица Роза Рымбаева, передает NUR.KZ.
На архивном видео народная артистка Казахстана и известная певица Роза Рымбаева зажигательно исполняет песню под названием "Қайран жастық" в окружении красивых танцующих девушек. Настроение у всех приподнятое, ведь в песне поется о молодости и задоре.
По-видимому, это кадры, снятые под Новый год, поскольку здесь присутствуют новогодние атрибуты - мишура и бенгальские огни. В кругу танцующих можно увидеть и саму Макпал Жунусову, выложившую редкое видео с коллегой в сторис.
Не так давно Макпал Жунусова растрогала Казнет теплыми кадрами с мамой и дочерью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2142003-makpal-zhunusova-pokazala-v-seti-redkie-arhivnye-kadry-s-rozoy-rymbaevoy/