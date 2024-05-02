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"Королева фольклора": Макпал Жунусова поделилась редким архивным видео

Опубликовано:

Макпал Жунусова в 1982 году
Макпал Жунусова в 1982 году. Фото: instagram.com/zhunusova.makpal

Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова разместила в Instagram-аккаунте архивное видео и растрогала своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова отметила, что кадры, которыми она поделилась в соцсети, были сняты в 2007 году. На архивном видео певица исполняет народную песню "Әпитөк". Молодая артистка появилась на сцене в белоснежном костюме, сшитом в национальном стиле.

"Даже слов для сравнения не могу подобрать, какая вы скромная, а голос у вас, как у соловья", "Какая вы здесь красивая, символ чистоты", "Образ какой прекрасный", "Красивая, молодая, а голос сильный! Всегда нравилось ваше творчество", "Королева фольклора", - пишут комментарии под архивным видео восторженные пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2094488-koroleva-folklora-makpal-zhunusova-podelilas-redkim-arhivnym-video/

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