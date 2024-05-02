"Королева фольклора": Макпал Жунусова поделилась редким архивным видео

Народная артистка Казахстана, известная певица Макпал Жунусова разместила в Instagram-аккаунте архивное видео и растрогала своих подписчиков, передает NUR.KZ.

Макпал Жунусова отметила, что кадры, которыми она поделилась в соцсети, были сняты в 2007 году. На архивном видео певица исполняет народную песню "Әпитөк". Молодая артистка появилась на сцене в белоснежном костюме, сшитом в национальном стиле.

"Даже слов для сравнения не могу подобрать, какая вы скромная, а голос у вас, как у соловья", "Какая вы здесь красивая, символ чистоты", "Образ какой прекрасный", "Красивая, молодая, а голос сильный! Всегда нравилось ваше творчество", "Королева фольклора", - пишут комментарии под архивным видео восторженные пользователи соцсети.