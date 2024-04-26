Игра превращается в жуткую реальность: хоррор Qumalaq сняли в Казахстане

Haz Media Group совместно с "5.1 Film Company" и "Cinema Тone Production" сняли полнометражный фильм в стиле хоррор - Qumalaq, передает корреспондент NUR.KZ.

Режиссер и автор идеи - Талгад Жаныбеков. Он известен своим нестандартным виденьем, именно поэтому создатели обещают нам захватывающий сюжет, снятый в одной локации. Фильм рассказывает о девочке Эльмире. В свой день рождения, когда ей исполняется четырнадцать, поссорившись с матерью, она отправляется на семейную дачу.

По дороге находит большого плюшевого медведя, внутри которого находится рекламный флаер. При помощи незнакомца из интернета Эльмира заходит на игровой сайт. Эта игра превращается в жуткую реальность.

Эльмира, вовлеченная в странную игру, понимает, что она стала жертвой сверхъестественных сил. И имя этой силе - зло! Тьма! Но если дачный дом Эльмиры - всего лишь портал, то кто же такая сама Эльмира?

В картине приняли участие Азамат Сатыбалды, Мариям Масқар, Ольга Ландина и Sabina. А что может случиться с тобой в день твоего рождения? Узнай с 9 мая во всех кинотеатрах страны!