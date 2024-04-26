Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Игра превращается в жуткую реальность: хоррор Qumalaq сняли в Казахстане

Опубликовано:

Qumalaq
Qumalaq. Кадр из видео: youtube.com/@qumalaqshow

Haz Media Group совместно с "5.1 Film Company" и "Cinema Тone Production" сняли полнометражный фильм в стиле хоррор - Qumalaq, передает корреспондент NUR.KZ.

Режиссер и автор идеи - Талгад Жаныбеков. Он известен своим нестандартным виденьем, именно поэтому создатели обещают нам захватывающий сюжет, снятый в одной локации. Фильм рассказывает о девочке Эльмире. В свой день рождения, когда ей исполняется четырнадцать, поссорившись с матерью, она отправляется на семейную дачу.

По дороге находит большого плюшевого медведя, внутри которого находится рекламный флаер. При помощи незнакомца из интернета Эльмира заходит на игровой сайт. Эта игра превращается в жуткую реальность.

Эльмира, вовлеченная в странную игру, понимает, что она стала жертвой сверхъестественных сил. И имя этой силе - зло! Тьма! Но если дачный дом Эльмиры - всего лишь портал, то кто же такая сама Эльмира?

В картине приняли участие Азамат Сатыбалды, Мариям Масқар, Ольга Ландина и Sabina. А что может случиться с тобой в день твоего рождения? Узнай с 9 мая во всех кинотеатрах страны!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2091776-igra-prevrashchaetsya-v-zhutkuyu-realnost-horror-qumalaq-snyali-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.